下周起，上市櫃公司法說會密集，將針對去年4Q和今年全年展望釋出消息。金融股方面由玉山金(2884)和第一金(2892)打頭陣，而NB/PC代工龍頭則有廣達(2382)及仁寶(2324)等。目前法人關注的3大議題包括:零組件缺貨、油價反彈、疫苗施打帶動總經回常軌等。

安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，整體第一季淡季不淡，上游零組件缺貨漲價持續，絲毫沒有因為淡季舒緩，例如近期德、日、美等國透過外交手段尋求台灣協助解決車用晶片缺貨問題。另一方面，日前日本地震以及近期德州暴風雪引發停電問題都一步讓晶片供應問題更加嚴峻，目前許多零組件能見度已經延續到今年第三季。

鍾安綾表示，過去三個月股市大幅上漲已經大幅反映2021年科技產業的成長期待，評價紛紛上揚，未來在布局上應著重中長期的成長趨勢，以及獲利仍有上修空間的產業與公司。另一方面，隨著疫苗施打普及，全球陸續解封，疫情解封受惠股亦是另一個值得關注的族群。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中表示，持續正向看待股市，基本面強力復甦將是股市最強的動能，同時搭配觀察美國十年期公債殖利率變化以及通膨發展。

在通膨方面，蕭惠中提及，OPEC日前公布月報並上調2021年全球石油需求，加上德州暴風雪影響，帶動近期油價大漲並突破60美元大關，工業金屬也擺脫稍早的頹勢，銅及鐵礦砂大幅上揚，其中銅價再破七年新高。此外，已開發國家疫苗施打狀況樂觀，美國及英國施打率分別已達10%及20%以上。美國每日新增疫苗施打穩定維持在150萬劑以上，美國與英國有望在夏季結束前達到群體免疫，英國外的歐洲國家施打速度偏慢，但也逐漸趕上。隨著疫苗逐步施打，逐步實現市場對於全球總體經濟回到常軌的期待。

(時報資訊)