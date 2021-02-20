國泰金(2882)今公布2021年2月國民經濟信心調查結果，國內疫情升溫令景氣展望指數下滑，全球股市波動擴大則讓樂觀情緒降溫；近9成民眾預期今年台灣經濟成長可保2%，景氣復甦下民眾認為通膨溫和。民眾對股市的樂觀指數下降至6.1(1月為22.9)，風險偏好指數則微幅走升至17.6(1月為16.8)。

至於在人民幣偏好方面，調查顯示79.6%民眾未來一年將維持人民幣存款現有比例不變，較上次調查增加5.4個百分點；10.9%民眾會增持人民幣存款，較上次調查增加2.1個百分點；9.5%的民眾則將減持人民幣存款，較上次調查減少7.5個百分點，整體而言，調查顯示民眾增持人民幣的意願較上次增加。

2020年人民幣(CNY)全年升值6.7%，今年截至2021年1月底亦微幅升值0.9%。與2020年8月調查結果比較，本次調查結果顯示：45.1%民眾預期未來一年人民幣在±1%區間內波動，較上次調查增加5.3個百分點；36.5%民眾認為人民幣會升值超過1%，較上次調查增加11.9個百分點；18.4%的民眾則預期人民幣會貶值超過1%，較上次調查減少17.2個百分點，整體而言，本次結果顯示民眾對於未來一年人民幣走勢看升的比例較上次調查增加。

(時報資訊)