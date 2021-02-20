因為疫情關係，曾拍過電視廣告的日本女孩「堀みづき」，為幫母親的餐廳開始做Uber外送員，由於長相甜美、氣質清新，而被喻為「最美Uber外送員」，現在她轉行直播界，努力做自己，也擄獲大批粉絲闖出一片天。

日媒「ENCOUNT」報導，堀みづき的直播節目相當受歡迎，同時上線人數可多達1萬5千人以上，她目前有參與電視演出，也開始進軍演藝圈展開相關活動，她回首這段蛻變的過程，如果當初沒有做Uber外送員，也不會有今天的她。

去年日本受到疫情衝擊，從5月份進入緊急狀態後，她便以Uber外送員的形象受到外界矚目。堀みづき說，做外送員全是無心插柳，主要是母親在山形縣酒田市的飲食店受到很大影響，為了幫媽媽分攤生計，所以才會打工做外送員，同時也希望能賺點錢。

堀みづき透露，自己的個性喜歡挑戰，什麼都想嘗試，然後埋頭苦幹，全力投入於工作。後來她就讀美容專門學校，考取許多證照。在走紅之後，也曾擔綱知名手遊「怪物彈珠」的廣告等，成為日本頗具名氣的演藝人員。

去年6月開始，堀みづき接受邀請，在手機app「Pococha」嘗試直播，收入則是依直播時間給時薪，另外還有靠上線人數和打賞禮物量計酬。堀みづき表示，有時一天要忙12小時，但能和聽眾互動覺得很有趣，她每天都在動腦筋，希望能為聽眾帶來歡樂。

(中時新聞網)