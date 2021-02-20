台灣社會熱情的拚酒文化有人愛有人厭，國民健康署調查「最不受歡迎的10大勸酒行為」，前3名依序為「被逼玩遊戲、划酒拳」、「誓言不醉不歸」及「只要喝一口就好」。你是勸酒的那方，還是被勸酒的那方？醫師警告，喝到茫的人可能因嘔吐物堵塞氣管，導致吸入性肺炎甚至窒息而死。

●10大最不受歡迎的勸酒行為，你做過嗎？碰過嗎？

10大惹人厭的勸酒套路依排名。(圖/國民健康署、康健雜誌提供）

國民健康署代理署長賈淑麗表示，很多人在面對被勸酒時，無論是顧及對方面子不好拒絕，或因想談成合作勉強配合，都是無法擺脫的情緒勒索，反而失去原本要聯繫情感的初衷。

●酒後嘔吐物 吸入氣管最嚴重窒息致死 別再勸酒了

振興醫院急診重症醫學部主任田知學醫師在急診室看過太多喝酒造成的憾事。有一個清晨，119救護車送來一個中年男性，全身散發酒味、身上有嘔吐物，但已經屍僵，送到醫院的其實就是一具屍體，死者前一晚才跟朋友聚餐，回家後幾小時就天人永隔，家屬完全沒辦法接受，一再要求醫院急救，為了讓家屬覺得好過些，醫護人員還是為死者進行急救。

她指出，死者死亡是因喝酒過量喝到腦袋已經關機，連簡單基本的咳嗽嘔吐反射都沒有，結果吸入嘔吐物堵塞氣管、窒息死亡。還有一名年輕女性也是喝酒嘔吐將嘔吐物吸入氣管，送院時已臉部發黑，雖搶救回來，但因不少嘔吐物被吸到肺部，造成吸入性肺炎，壞死部分切除，但留下的肺也纖維化，造成患者日後無法從事一般的活動及運動。

田知學說，喝酒傷肝大家都知道，但酒精不只會傷肝，酒精是「凡走過必留下痕跡」，酒精從嘴巴進去一路經過食道、胃到腸子，由肝臟代謝，它所經過的任何地方都會增加這些器官發生癌症的風險，包括口腔癌、鼻咽癌、食道癌、胃癌、大腸癌，還有肝癌，甚至女性的乳癌，得到的機會都會增加，所以喝酒的人會比一般沒有喝酒的人有更高風險罹癌。

●飲酒沒有安全量 喝酒速度愈快、毒性吸收也愈快

台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任黃名琪醫師進一步表示，酒精為什麼會傷害人體，因為酒精有個特色，它的分子量非常小，容易進入身體每一個細胞，廣泛影響身體所有系統，增加氧化壓力，包括中樞神經系統、消化道系統、心血管系統、腸道系統、骨骼肌肉系統、生殖系統，統統都受影響。

「喝酒的速度跟毒性直接相關，速度愈快、吸收愈快、毒性愈高，」黃名琪提醒，如果非喝不可，謹記不要空腹喝酒、不要持續喝酒、喝酒速度不要太快，以及不要勉強喝酒，也不要比賽喝酒，避免身體很快吸收酒精的毒性。

她也對飲酒量提出建議：男性每日喝酒不超過2罐啤酒（3.5%的啤酒330毫升，2罐約20g純酒精），女性不超過1罐啤酒（約10g純酒精），準備懷孕、懷孕期間或正在哺乳的女性，為了寶寶健康千萬不要喝酒。

●酒癮者現身說法：不能有第1口、不能有第1杯

台灣戒酒無名會成員郭先生是勸酒的受害者，他開始接觸酒精的年齡是13歲，那時他在建築工地打工，師父常在中午休息或下班時吆喝大家一起喝酒，他的第1杯酒就是師父遞給他的保力達B加米酒加冰塊，「甜甜涼涼好好喝，不到3天我就自己跑去買酒喝，」自此走上喝酒的不歸路，愈喝愈多，當兵時曾喝到記憶斷片，但他不以為意，直到健康亮紅燈，才開始透過團體的力量戒酒，「喝酒不能有第1杯、不能有第1口，」是他回顧自己酒精成癮最大的感慨，「當有人來勸酒，一定要勇敢說不，才能保住自己的健康。」

※中時新聞網提醒您：飲酒過量有害健康，酒後不開車，禁止酒駕。※

(中時新聞網)