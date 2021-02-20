年後離職潮來了！一名網友表示，開工第一天就收到三張離職單，讓他超級傻眼也很好奇背後原因。貼文引起網友熱議，許多人表示，年後離職很正常，就是撐到領了年終的意思，不過公司一次就走三個人，也該檢討為何留不住人才了。

一名網友在臉書社團《爆廢1公社》發文表示，過完年就爆發離職潮！放完年假回公司的第一天，立刻就收到三張離職單，讓他直接大傻眼，也忍不住好奇背後原因，直呼難道大家過個年都中樂透了嗎？

貼文引起網友熱烈討論，「年後真的是離職潮」、「領完年終就可以走人」、「年後這一波不是很正常嗎？」、「薪水不到位、主管太機車、同事愛挖洞，以上原因供參考」、「大概就是撐到領完年終的意思」、「正常啊！年終能領就領，領完就可以走了」、「領完年終換老闆，很正常不是嗎？」

也有網友指出，年後爆發離職潮其實不意外，但是一間公司一次走三個人，可能就要仔細想想看是不是出了什麼問題？不少人分享自己的經歷指出「一次走3人真的有問題」，「我也曾經待過一間公司，大家忍耐老闆很久，某天受不了，前後幾天全部都離職」、「很明顯公司問題」、「一下子離職3位，公司內部可能需要討論討論」。

(中時新聞網)