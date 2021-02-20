歐股在周五由黑翻紅，也成為連續第三周的收漲。新數據顯示，雖然整體商業活動仍呈現萎縮，然二月的工廠活動再上揚；樂觀的企業季度財報也推進廣泛經濟復甦信心。

周五泛歐Stoxx 600指數收漲2.18點或+0.53%，為414.88點。區域內外對製造產品的強勁需求，讓歐元區工廠活動來到近三年高位。在對通膨和疫苗接種緩慢進度的擔憂，歐股在過去三個交易日下跌，然本周周線仍小幅揚升。

另一數據顯示，由於貿易順差增加和中級收入赤字的收窄，歐元區12月的經常帳盈餘增加。

基本資源股在本周明顯躍升，大漲7%；全球工業活動的改善，提振了大宗商品價格。

周四公布的歐洲央行會議紀要顯示，決策官員對歐元的強勢感到新的憂慮，然而對政府公債殖利率的上升似乎感到較為放鬆。

歐元區經濟需要持續的貨幣和財政支援，此證明了央行較為放鬆立場的正當性；另歐元區二月服務業的惡化萎縮，亦為一證明。

泛歐STOXX 600指數在2020年3月跌落到多年的新低後，至今彈升逾50%；對今年全球經濟彈升的期望，激勵了能源股、礦業股、銀行股和工業產品股。

倫敦FTSE 100指數周五下挫，表現落後於歐洲夥伴。英國一月零售銷售下滑；英鎊兌美元也來到近三年高位，傷害到英國企業出口力。

法國車廠雷諾(Renault)跌逾4%；雷諾2020年虧損高達80億歐元。法國乳製品食品集團達能(Danone)以及德國保險商安聯(Allianz)皆在樂觀財測後上揚。

(時報資訊)