19日，國際信評機構穆迪（Moody's）調高韓國LG電子信用評等，從Baa3上調一級至Baa2，投資前景維持在穩定等級不變。

同時，這也是自2014年2月，七年來穆迪首次調高LG電子投資評等。

穆迪表示，2020年LG電子財報表現優異，並刷新歷史新高，藉著穩定銷售業績與獲利能力，未來一到兩年預估還是會很賺錢。還有LG電子持股佔約38%的LG顯示(LG Display)，經改造後營業體質脫胎換骨也令人驚艷。

LG電子獲穆迪從Baa3上調一級至Baa2，代表全球家電用品與電視產品中，LG電子知名度很高與市場定位性很強。穆迪也補充，還有LG電子的資產負債表也沒什麼問題很健康。

韓國LG電子，2020年營收為63.2兆韓元約570億美元，營業利益為3.1兆韓元，雙雙寫下歷史新高。穆迪明確指出，如果LG電子不再經營行動業務的話，獲利與公司體質還會更好。

LG電子的行動業務事業體，從2015年第二季以來一直都在虧錢。LG電子最近也表示，將嚴謹審視並好好規劃一下如何處理已經燒掉將近5兆韓元的行動事業群。

(時報資訊)