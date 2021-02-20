將恢復生產，周五美國原油期貨跌逾2%；據了解，隨著電力及供水服務緩慢恢復，美國德州多家煉油廠預期將準備重啟生產；分析師表示，受嚴寒風暴影響，目前每日有超過400萬桶的原油產能停產，因此儘管預料將恢復供應，需求面前景依然不甚明朗。

此外，美國及伊朗兩國關係緊張，美方表示願與伊朗針對2015年的核子協議再度召開會議，若美伊關係緩解，伊朗將重返全球市場，恐將使油價造成影響，但分析師則認為，上屆政府對伊朗的制裁不會在短期內被逆轉。其中美國原油跌幅2.1%，倫敦原油跌幅1.6%。

美國NYMEX-3月輕質原油期貨下跌1.28美元，報每桶59.24美元；3月熱燃油跌0.02美元，報每加侖1.82美元；3月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.81美元；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨下跌1.02美元，報每桶62.91美元。(商品行情網)

(時報資訊)