軍情局退役上校張超然，涉嫌從2013年開始，陸續吸收退役上校周天慈、退役少將岳志忠，替大陸國安廳在台物色其他退役校級軍官，安排赴陸提供情報機密訊息，其中退役上校王大旺妥協遭吸收，去年10月遭調查局逮捕，台北地檢署20日依違反《國家情報工作法》等罪起訴4人。

據了解，軍情局的退役岳姓少將、張姓、周姓2退役上校，疑遭大陸國安人員吸收為共諜，自2013年起邀約多位台灣人士赴大陸與陸方國安人員見面，甚至岳姓前少將還蒐集機密文件交付陸方，涉嫌違反《國家情報工作法》、《國家安全法》。遭台北地檢署指揮調查局國安站，在去年10月中旬搜索朱、張、周3人，約談3人到案。事後又查出還有一名退役上校王大旺涉案。

張超然當時大怒表示，「我有去中國，我是台灣第一個特務，是赫赫有名的大特務，六四天安門的時候，就我一個人在大陸，我是國家派去大陸工作的，去大陸當特務，保衛台灣的安全，退役也可以的」。被問到有沒有被吸收？他則回說：「吸收個屁」。

檢調發現，岳、張、周3人服役軍情局時間很長，3人長期被調查局監聽發現，涉嫌於退役後多次前往大陸。

檢調查出，張、周分別自2013年開始至2018年間，頻繁前往大陸。張超然在2013年約民間人士傅姓男子赴大陸，引薦傅男結識大陸國安局人員。

張、周2人另於2016至2018年間，邀約岳男赴中，次數超過十次，3人與大陸國安局人員會面，其中岳男涉嫌受周男委託，代為交付機密文件給大陸國安人員。另張男及周男於2016至2017年間，另介紹王大旺赴大陸與陸方國安人員見面。

(中時新聞網)