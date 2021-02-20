台語歌唱節目「超級紅人榜」中曾衛冕9次的黃宗瑋，靠著渾厚的嗓音、豐沛的情感，累積不少歌迷，但近日前女友小米（化名）卻出面指控黃宗瑋長期自稱單身，在網路上認識女生進而交往，交往期間再向女生借錢，事後卻賴帳神隱。更讓小可不解的是，事後他多次接到未知的來電，表示黃宗瑋在外欠債，必須要由小可清償，小可嚇得打給黃宗瑋求證，但卻早已被封鎖，事後小可才知道，黃宗瑋的慣用騙財手法就是偽裝單身，再找個替死鬼替他還外面欠的錢。

2018年8月，小可與黃宗瑋交往才過幾天，黃宗瑋就以車子被撬開、錢包被偷走為由，陸續向小可借了3萬5千元，並承諾隔月10日會還錢，豈料黃宗瑋卻不斷推拖，小可才驚覺自己可能被詐財，直到同年12月，小可接到不知名恐嚇電話，表示黃宗瑋在外欠債，要她還清債務，如丈二金剛的小可才認清，黃宗瑋對自己根本沒有愛，只是利用她的感情向她借錢、在外留她的電話，要她背黑鍋還債。

2018年12月，小可陸續接到多通不知名恐嚇電話，表示黃宗瑋在外欠債，需要她幫忙清償，讓小可相當害怕。

小可著急地致電黃宗瑋，但卻遍尋不到人，才知道自己早已被封鎖，「剛在一起時，黃宗瑋對我溫柔又熱情，但他拿到錢後卻露出本性，我一開始只是單純想幫他，沒想到一切都是謊言。」小可哀怨的說。

小可事後將自己與黃宗瑋荒誕的相識過程PO上網，黃宗瑋卻向朋友表示，自己不認識小可，還稱她是「不知哪來的神經病」，但小可的文章卻在網路發酵，引來一票女子回應，表示也曾被黃宗瑋以同樣手法騙財，小可表示：「我們好奇他的錢到底花去哪，為何這些小筆的債務可以積欠這麼久，才知道他平時愛好粉味，經常出入越南小吃店，拿到錢不先還，而是先拿去享受。」

針對指控，本刊致電黃宗瑋手機、並透過其臉書聯繫黃宗瑋，但至截稿前未取得回應。

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(中時新聞網)