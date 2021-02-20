「船長歌手」黃宗瑋因為在南投日月潭駕駛渡船，因此得名，他在2011年參加「超級紅人榜」時，憑藉獨特嗓音、到位情感，讓他連續衛冕9關，也因為他時常在節目中談論自己婚姻不順遂，是個單親爸爸，塑造自己苦情男歌手形象，節目後黃宗瑋曾出過合輯，但乏人問津，近年來他轉戰網路，當起直播主，賣起精品、開直播間唱歌。

歌唱節目「超級紅人榜」，曾在2011年9月張貼公告，暗指黃宗瑋在外有金錢糾紛。（圖／翻攝畫面）

本刊調查，黃宗瑋一直以來財務狀況不佳，「超級紅人榜」曾在2011年9月公開張貼公告，表示「昔日的衛冕者黃宗瑋，你的衛冕獎金已經下來囉，也已經通知你兩次，可以前來領取現金並且解除經紀合約，免得你私接通告有違約的嫌疑。」最後甚至還寫下「不要隨意和他人有金錢糾紛，無論是借人錢或跟別人借錢。」貼文下方引來多名網友表示，自己也曾經深受其害。

黃宗瑋雖然憑藉著深厚歌唱實力出過合輯，但因乏人聞問，近年來轉型改當直播主，在拍賣直播中扯著嗓子大賣各式精品，還會開直播間唱歌，比起過往模樣相差甚遠。針對指控，本刊致電黃宗瑋手機、並透過其臉書聯繫黃宗瑋，但至截稿前未取得回應。

黃宗瑋現在仍活躍於交友軟體，他會張貼各式生活照、秀出自己的興趣。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)