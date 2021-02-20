丁噹去年挑戰大型真人秀節目《乘風破浪的姐姐》，獲得佳績，過年期間，好好休息陪家人，在西洋情人節這天，和89歲高齡的外婆開心玩自拍，兩個人更抱著入睡，笑稱：「我抱著的情人就是我外婆。」外婆從丁噹國中時就照顧著她，後來當丁噹離家追夢，鮮少有時間陪伴外婆，趁著過年團圓表達愛意，她說：「這是我第一次躺在外婆身邊陪著她，這一刻裡感到特別溫暖。」

熱愛運動的丁噹，不定期挑戰新項目，之前練瑜珈，現在學普拉提器械課，她賣關子笑說：「我想要練習肌耐力，想要在表演的部份會有更多展現空間，可能大家會在演唱會上看到一些特技。」

丁噹與外婆感情深厚。（相信音樂提供）

丁噹在華語音樂劇新經典《搭錯車》飾演女主角阿美，因為疫情影響，丁噹與部分工作人員仍然無法來台排練演出，原訂春節過後的演出，忍痛將2月19、20、21日於高雄衛武營歌劇院延期至夏天7月9、10、11日，丁噹透過影片和喜愛的劇迷說：「阿美很想念大家，希望我們能快點相見，繼續搭上我們這班車。」

(中時 )