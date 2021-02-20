目前全球各國陸續施打疫苗，財信傳媒董事長謝金河表示，如果接種疫苗使疫情獲得控制，經濟顯著復甦，各國開始收緊銀根，全球股市可能在下半年出現巨大回檔，之前受重創慘業將翻身，如航空公司、休閒度假酒店、餐飲和商務旅館等，屆時股價會出現報復性上漲，而這一年來，漲幅驚人個股也可能出現壓力。

謝金河在臉書以「全球疫情降溫將衝擊投資行為」為題發文指出，從去年元月23日武漢封城以來，全球新冠肺炎疫情席捲全球，也造成各國經濟的重傷害，已公布去年全年經濟成長率的國家當中，只有台灣的2.98%，越南的2.91%及中國的2.3%外，全球經濟都出現負成長。

他說，為了挽救經濟，各國政府奮力救市，降息，印鈔無不卯足全力，也創造資本市場從所未有的榮景。台股在去年元月30日開紅盤重挫696點，此後一直跌到三月中的8523，然後又大漲到16517，今年牛年開紅盤，台股大漲559點，如果說去年是開低走高的一年，今年疫情若降溫，也將對資本市場產生許多豬羊變色的新變化。

這次疫情造成全世界逾1億1千萬人確診，死亡人數逾244萬人，其中美國、印度和巴西確診病例突破千萬，全球確診病例突破百萬的國家超過16個，台灣的確診病例941，是全球受到推崇的防疫國度。

今年肺炎疫苗快速研發施打，以色列是全球施打疫苗比率最高的國家，美國、英國也加大力度施打疫苗，現在全球確診病例正快速下降中。謝金河認為，也許這個狀況可能像1918年的西班牙流感，在大爆發一年後降溫，其後的一年逐漸消失無蹤。

他表示，如果疫苗施打有效，疫情降溫，或者像陳時中指揮官告訴大家，明年過年，大家可以出國旅遊，那麼從疫苗接種到疫情得到控制，金融市場也會出現巨大變化。

「今年首季中國經濟成長率一定會出現兩位數成長，而歐美第二季最慘烈，上半年各國經濟成長率都會很耀眼，股市可能在高檔震盪。」謝金河指出，全球疫情降溫，也會使得很多受到重傷害的慘業翻身，像航空公司、休閒度假酒店、餐飲和商務旅館等，股價會出現報復性上漲，而這一年來，漲幅驚人個股，也可能出現壓力。

(中時新聞網)