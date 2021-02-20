31歲「鬼鬼」吳映潔2005年參加《我愛黑澀會》出道，2009年約滿單飛發行專輯、接演偶像劇，近年她造型多走韓系風格，常出輯時總得化上大濃妝、戴假睫毛等。最近她罕見自曝無PS乾淨素顏，網友發現她臉上不只有些斑點，黑眼圈頗重，引來粉絲關心提醒她以後要早點睡。

鬼鬼2013年參加《我們結婚了》世界版，和2PM成員玉澤演成為「鬼澤夫婦」，因此打進韓國演藝圈，2016年她簽進韓國經紀公司，以新藝名「Gemma」出道發行迷你專輯，一年後約滿沒續約，2019年她花落愛貝克思至今，將主力放回台灣和大陸，參與電視劇、電影、和綜藝節目。

鬼鬼先前帶妝自拍。（圖／翻攝自gemma_811 IG）

鬼鬼出道16年，外型亮麗的她曾和胡宇威、炎亞綸、紀亞文等人傳曖昧，近年因參加真人秀，鬼鬼和禾浩辰頻傳假戲真做，消息傳了兩年多，兩人都不鬆口認愛，僅形容對方是「好朋友」，禾浩辰受訪語帶玄機說，不是因為偶包不認交往，而是不想害兩人若有天分開被冠上某某某舊愛稱號，也不希望因感情問題模糊作品宣傳焦點，「我的心態也像鬼哥（黃鴻升），我們都怕彼此辛苦努力的作品，會因為另一半而物化彼此的心血，然後我們也都不想用感情的事去炒新聞！」

鬼鬼曬素顏照。（圖／翻攝自gemma_811 IG）

常在IG跟粉絲互動的鬼鬼，最近豁出去分享無妝自拍照，並寫下：「祝大家開工大吉的me」，照片中她夾著髮夾，沒打底、沒畫眉毛眼線、也沒擦口紅，呈現鄰家女孩的真實樣貌，不僅大方秀出斑點、雀斑，眼下黑眼圈也清晰可見，讓粉絲心疼喊：「要早睡啦」，鬼鬼則笑說：「這是真實的我啊！多少有黑眼圈很正常！！」，粉絲再回她：「那也要早點休息喔，給妳小愛心」。

(中時新聞網)