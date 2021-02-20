腹瀉伴隨血便，問題恐不單純！三十多歲的王先生是位上班族，去年開始偶爾出現腹痛、腹瀉症狀，原本以為是腸躁症，但到院進行糞便潛血檢查，卻發現潛血反應，進一步接受大腸鏡檢查，竟然確診為潰瘍性結腸炎，讓王先生大感意外。

鹿港基督教醫院胃腸肝膽科林成行醫師表示，腹痛、腹瀉是腸胃炎典型症狀，一旦出現慢性腹痛、腹瀉、甚至血便就要當心，必須進一步檢查，以確認是腸胃道出血、自體免疫疾病或大腸癌等病因。像上述王先生所罹患的潰瘍性結腸炎，是一種自體免疫疾病，因腸黏膜持續發炎導致潰瘍而造成出血，嚴重時，肉眼可直接看到血便，但症狀較輕微時，必須透過糞便潛血檢查以偵測出血與否，如未妥善治療，放任腸道出血，可能導致患者貧血、身體愈來愈虛弱。

●棘手腸炎難確診 五管齊下揪病因

發炎性腸道疾病根據發病部位不同區分為潰瘍性結腸炎及克隆氏症，林成行醫師進一步說明，潰瘍性結腸炎侵犯範圍涵蓋直腸、結腸，深度達黏膜層為主，以連續性病灶呈現；至於克隆氏症侵犯的區域既深又遠，範圍則從口腔、胃、到腸等涵蓋整個腸胃道，其中約七成病灶會發生在小腸，病灶可能深達黏膜層、黏膜下層、肌肉層等，以跳躍性病灶表現。

棘手腸炎難確診，五管齊下揪病因。(圖/照護線上提供)

發炎性腸道疾病之所以棘手，因為患者症狀時好時壞，又易與腸胃炎或腸躁症混淆，若未提高警覺，可能歷經數月到數年，甚至出現腸道狹窄、穿孔、瘻管、膿瘍等嚴重併發症才得以確診。正因為發炎性腸道疾病病情如此複雜且患者症狀表現不一，現階段無法靠單一檢查確診，醫師需綜合病史、症狀，搭配抽血檢查、糞便檢查、影像檢查、內視鏡檢查以及病理切片，再予以診斷。

●不只止瀉！黏膜癒合防併發症 才是理想治療目標

林成行醫師指出，治療發炎性腸道疾病並非單純止瀉，而是一場長期抗戰，應分為短、中、長期治療目標，初期為緩解腹痛、腹瀉、血便症狀；中期則應以降低發炎指數、促進腸道黏膜癒合為主；長期則希望病理切片未觀察到發炎現象，達到腸道黏膜癒合以降低併發症風險。發炎性腸道疾病現有傳統治療包含抗發炎藥物、類固醇、免疫調節劑等，近年隨著生物製劑問世，藉精準治療以減少併發症發生、需要手術的機會。

王先生確診後隨即接受治療，腸炎症狀逐步獲得改善，但他卻輕忽潰瘍性結腸炎的嚴重性，任意停藥導致舊疾復發，腹痛、血便症狀再現，必須緊急住院，讓他不敢在任意「自」療。後續治療時，因擔心類固醇副作用，接受免疫抑制劑治療，卻出現胰臟炎，後來決定改採生物製劑治療，症狀逐漸好轉，後續追蹤，腸道黏膜逐漸癒合，疾病獲得穩定控制。

不只止瀉！黏膜癒合防併發症，才是理想治療目標。(圖/照護線上提供)

林成行醫師提醒，發炎性腸道疾病雖無法治癒但可以控制，如果自行停藥，未定期回診追蹤，腸炎容易反覆發作，嚴重者恐導致腸子穿孔、纖維化、狹窄，甚至可能癌化；不僅如此，還可能提高腸道外症狀併發風險，如肝炎、胰臟炎、虹彩炎、關節炎、皮膚病變，提醒病友，唯有遵循醫囑、定期回診、規律用藥、維持良好生活習慣，才是「腸」保健康的關鍵。(編輯梁惠明)

(中時新聞網)