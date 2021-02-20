一名家住新北市人夫在重機駕訓班時認識一同前往學車的趙女，之後經常騎車共同騎重機，未料竟2度共同上摩鐵發生性關係，雙方還互傳鹹濕簡訊「第一次跟我做愛的男生都很快很正常」、「做愛表情就很像待宰的羔羊」、「做愛不就是要很enjoy」，當時懷孕9月的妻子發現後暴怒造成早產而對A女提告，新北地院判決趙女須賠20萬，可上訴。

根據判決書記載，該位人夫於107年7月24日、107年8月1日，分別在新八里與蘆洲汽車旅館內與趙女發生性行為，事後雙方以通訊軟體調情討論細節，妻子發現丈夫出軌時，正值懷孕第三胎8、9月之際，因受衝擊過大，致懷孕後期須全程安胎，除每2至4小時即須服用安胎藥，甚須長期臥床，仍造成老三早產，且因原告於懷孕期間過度焦慮，連帶影響老三 出生後情緒不穩難帶。

趙女辯稱，他和人妻在駕訓班相識，僅為朋友關係，常一同與其他朋友出遊騎車、聊天，雖有與他前往汽車旅館，但否認發生性行為，還說雙方簡訊內容亦為男方單方幻想。

不過人夫卻在庭上坦承與趙女交往，第一次發生關係是在107 年7 月24日自香港返國時，趙女約他出來說要禮物，兩人便前往八里某汽車旅館發生第一次性行為，隔一星期後又約往蘆洲汽車旅館發生第二次性行為。

法官檢視雙方簡訊內容後發現，內容相當鹹濕露骨，包括「第一次跟我做愛的男生都很快很正常啊…」、「我跟你講啦，跟我做愛的時候，不能看我的臉」、「妳那個表情就很像待宰的羔羊」、「我說做愛不就是這 樣嗎？就是要很enjoy 」、「我那裡很緊，好像溫度比較高」等。

法官因此認定，人夫能清楚說明發生性行為之時、地，且對話內容為雙方談論發生性行為時之細節，若非親身經歷，難以憑空杜撰。因此認為雙方親密交往、性行為已逾越一般男女正常交往分際，顯已嚴重破壞妻子與配偶婚姻生活之維持判決趙女須賠20萬，可上訴。

(中時新聞網)