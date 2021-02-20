台股開春衝高站穩萬六，但民眾買股樂觀情緒卻降溫。素有庶民經濟指標之稱的「國泰國民經濟信心調查」最新2021年2月報告出爐20日出爐，民眾對股市的樂觀指數從一月的高峰22.9銳降至6.1，不過，對風險偏好指數則微幅走升至17.6。

對於未來半年台股的表現，看好與看衰的各占三分之一，有38.9％的人認為會上漲，但也有32.8％的人認為會下跌，願意「錢進股市」的人比重與1月相當，仍超過三成（34.4％）。

國泰金控經濟研究處經理陳志祿指出，由於歐美疫情加劇使各國防疫封鎖措施升級，令全球股市波動擴大，導致民眾對股市的樂觀指數下降，但另一方面，疫苗樂觀進展與美財政刺激利多，也提振了投資人風險偏好。也因為對股市樂觀程度降低，願意將現金、定存轉入股市的人只有34.4％，想要手中保持現金的人則有48.8％。

在國內疫情增溫氣氛下，民眾對景氣看法也趨保守連帶消費意願也降低。陳志祿指出，國發會最新公布的12月景氣對策信號轉為黃紅燈，領先指標與同時指標皆上揚，景氣持續復甦，然近期國內疫情升溫，政府與民間機構全面加強防疫措施，景氣展望指數下降至8.3 (1月為18.8)，現況指數亦走低至15.7 (1月為24.4)；民眾薪資上漲預期指數降至5.2 (1月為6.4) 。大額消費意願指數亦下滑至-0.2 (1月：5.1) ，顯示近期防疫措施全面升級明顯抑制民眾的大額消費意願。

在時事題部分則關注人民幣議題。有近八成民眾（79.6％）未來一年將維持人民幣存款現有比例不變，較1月調查增加5.4個百分點；10.9％民眾會增持人民幣存款，較上次調查增加2.1個百分點；9.5％的民眾則將減持人民幣存款，較上次調查減少7.5個百分點，整體而言，調查顯示民眾增持人民幣的意願較上次增加。

值得注意的是，有近四成（36.5％）民眾認為人民幣會升值超過1％，較上次調查增加11.9個百分點；18.4％的民眾則預期人民幣會貶值超過1％，較上次調查減少17.2個百分點，整體而言，本次結果顯示民眾對於未來一年人民幣走勢看升的比例較上次調查增加。

(工商 )