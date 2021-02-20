俗話常說，「死者為大，入土為安」，尤其對高齡辭世的長者來說，應該算是喜喪，但大陸湘潭一名49歲女子吳雙花出面控訴，她的公公楊國強，上個月15日離世，享耆壽94歲，親戚們打算後事一切從簡，但她的丈夫楊剛，竟在公公的靈堂前，遭眾多親戚打到肋骨斷裂，還住進醫院，導致喪事被迫停擺，公公的遺體大喇喇被放在家中7天，沒半個人處理。

據大陸《網易新聞》報導，吳雙花對媒體表示，丈夫楊剛因為父母是近親結婚，所以楊剛出生智商偏低，家中事務幾乎都是妻子吳雙花打理。而這起靈堂前衝突的導火線，是親戚們卻不滿楊剛對父親的殯葬事宜出錢太少，才在靈堂上大打出手。

但深究這家人的嫌隙，這才發現，楊剛家裡的三姊妹，因為看不慣楊剛娶了有過3段婚姻的吳雙花，吳雙花當年帶著和第一任丈夫生的兒子嫁進門，後來又為楊剛生了一名女兒，楊家人頻頻懷疑，女兒並非楊剛親生；且楊家人一直不滿，認為94歲老父親的死，是因為吳雙花對爸爸的照顧不佳。

楊家姊妹也對媒體抱怨，大家都希望爸爸能趕快入土為安，可是吳雙花還在追究丈夫被打一事，雙方才會爭執不下。後來經過協調，楊家姐妹最後願意承擔楊剛住院期間的所有醫療費用，後來也順利將楊國強的遺體運上山安葬，紛爭才順利告一段落。

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(中時新聞網)