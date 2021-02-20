美商應用材料（Applied Materials）發布2021會計年度第一季財報續旺且展望樂觀，台廠相關供應鏈京鼎(3413)、帆宣(6196)等第一季營收將比去年同期成長，今年業績再挑戰新高。

應用材料受惠半導體設備需求持續攀升，第一季（至2021年1月31日止）營收達51.6億美元，年增24%，並創歷史新高，非一般公認會計準則（non-GAAP）每股純益1.39美元，同創新高。

應用材料預期，第二季營收可望攀升至51.9億至55.9億美元，非GAAP每股純益將約1.44至1.56美元。應用材料周五股價收高至119.46美元，漲6.03美元，漲幅達5.32%。

應用材料公司總裁暨執行長蓋瑞．迪克森(Gary Dickerson)表示，隨著總體經濟和產業趨勢引燃半導體在廣泛市場與應用面不斷成長，第一季已看見半導體業務的需求持續攀升。公司隨著廣泛的產品組合以及技術轉折的展現，加上新產品的牽引力，在2021年及未來都能持續大幅超越市場。

京鼎1月營收9.63億元，年增近4成，為6個月新高。法人預期今年第一季營收將持平前一季甚至小幅成長，第一季淡季不淡，全年營收及獲利可望再創新高。

京鼎受惠半導體景氣持續熱絡，擴大資本支出，第一季可望較上季傳統旺季呈現淡季不淡，法人預估今年營收再創新高，將首度超越百億元，並可望維持雙位數成長動能。

帆宣1月營收20.8億元，比去年同期增加3.27%；2020年全年營收創新高，為251.19億元，比前一年增長3.88%。

(時報資訊)