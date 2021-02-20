不畏分析師提出的警告，稱這是一場「經濟面的大秀」，且對股價下跌的避險能力不佳，周五比特幣價格仍再創歷史新高，帶動市值攻克1兆美元大關。

全球最受歡迎的加密貨幣比特幣在隔夜市場站上56399.99美元，再度刷新歷史高價，本周累計上揚14%。本月以來，比特幣已經飆漲近70%。最新報價為上漲9%，報56208.14美元。

特斯拉、萬事達卡（Mastercard）與紐約梅隆銀行（BNY Mellon）等主流投資者與公司的認可，帶動比特幣價格的一路急飆。

目前所有數位貨幣合併市值已達到約1.7兆美元。

AVA Labs總裁John Wu表示：「如果你真的相信比特幣具保值功能，那麼就還有很大的上漲空間，就黃金而言，其市值為9兆或10兆美元。即使比特幣市值達到黃金的一半，那仍有4倍、亦即20萬美元的上漲空間，所以我不知道比特幣的漲勢何時會止步」。

加密貨幣對沖基金ARK36投資組合經理Jacob Skaaning表示，下一個里程碑將是超越目前市值達1.431兆美元的Alphabet。「這一路上可能出現一些劇烈波動，但我仍然非常看好，並相信這波升勢目前仍將繼續。」

但仍有許多分析師與投資人對這個監管鬆散、高度波動，且商用並不普及的數位資產抱持懷疑態度。

摩根大通分析師出具報告指出，比特幣目前價格遠高於其公允價值的估算。主流投資人的進場，使比特幣與隨經濟變化漲跌的周期型資產之間的關連性增加，進而減少了加密貨幣多元化的益處。

摩根大通並表示，在股票大跌時，加密貨幣資產一直被列為最差的避險產品，其多元化的益處令人懷疑，目前價格亦遠高於生產成本，隨著加密貨幣所有權的主流化，其與周期型資產的關連性也持續升高。比特幣是一場「經濟面的大秀」，金融科技的創新，以及數位平台在信貸與支付方面的增長，才是「新冠疫情時代真正的金融轉型故事」。

本周亦有其他投資者指出，比特幣的波動性已成為該數位貨幣變成廣泛支付工具的一大障礙。

在芝加哥商品交易所推出以太幣期貨後，這個熱門的加密貨幣亦在周五站上1974.99美元，再度改寫歷史新高，最新報價上漲1.03%，報1944.96美元。

比特幣的飆升亦帶動加密貨幣概念股大漲，例如Silvergate Capital勁揚8.2%，加密貨幣礦商Riot Blockchain漲13.5%，Marathon Patent Group漲7.3%。線上零售商與區塊鏈技術投資公司Overstock.com，以及比特幣投資人與商業智慧軟體公司MicroStrategy均漲逾4%。

(時報資訊)