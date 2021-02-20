根據《ESPN》權威記者沃洛納斯基20日搶先爆料，火箭已把考辛斯本季價值230萬美元的非保障合約，轉為全額保障合約，畢竟聯盟規定各隊可在27日決定是否「轉正」合約，不過受到德州暴風雪嚴重影響，火箭連兩場主場比賽宣告延期舉行。

本季交出場均9.6分、7.6籃板及2.4助攻的考辛斯，儘管帳面成績看來並不理想，卻是當前火箭僅剩的內線主力，因為原本先發中鋒伍德仍因腳踝扭傷，目前還沒有復出時間表，為了保險起見，火箭趕緊把考辛斯合約轉為全額保障也屬正常。

只是考辛斯近年飽受嚴重傷勢影響，先在2017-18年球季效力鵜鶘期間，不小心造成腳跟阿基里斯腱撕裂，康復之後加盟勇士，卻沒辦法隨隊奪冠，上季選擇跳槽湖人，卻在開季前遭遇膝蓋十字韌帶撕裂，如今火箭卻給了他另一次機會。

不過考辛斯想在場上展現身價，恐怕還需等上一段時間了，因為美國德州最近陷入暴風雪影響，火箭所在的主場城市休士頓影響更加嚴重，不僅是今天主場遭遇獨行俠比賽宣告延期，聯盟也宣告明天主場碰上溜馬比賽順延，火箭只能趁機好好休養一下。

(中時 )