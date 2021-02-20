台中公車在大坑圓環附近拋錨，司機情急下向派出所求救，東山派出所出動整個派出所人力推車，才順利讓交通恢復順暢。（台中市第五分局提供／馮惠宜台中傳真）

公車廟前抛錨 警化身土地公使出洪荒之力救援

太驚險了，台中一輛行經大坑區的豐原客運18日中午左右突然在大坑圓環附近拋錨，就停在雙向單線車道上，司機情急下向派出所求救，警方研判不立即處理會讓車潮打結，立即號召整個派出所人力出動推車，眾人使出洪荒之力才順利讓交通恢復順暢，由於拋錨地鄰近土地公廟，司機表示，真是土地公保佑，而警方果真是地方土地公，能協助民眾排除萬難。

這起意外發生在2月18日12時許，剛好是台中市第五警分局東山派出所的中午用餐時間，突然一位民眾慌張跑進派出所求救，原來這位民眾表示車子剛好壞在大坑圓環附近，希望警方能協助推車到道路旁，當時值班警員陳咨霈連忙說好，請巡邏警員吳鳳紋及巡佐陳敏宏協助幫忙，但民眾卻說兩個人不夠，需要加派人手，一問才發現抛錨的是公車不是一般自小客。

值班員警陳咨霈也發現公車拋錨地點是雙向的單線車道，不趕緊加派人手處理會讓交通打結，趕緊招呼派出所內所有人力前往協助。派出所內的警察紛紛放下手邊工作及便當，魚貫走出派出所，9名警察連同派出所旁早餐店店員及民眾在內，十數人一同在公車車身及車後站成一排，連剛從外巡視回來的所長洪志仁加入推車行列。

眾人在一聲令下開始往前推，但因為方向盤卡死，無法順利轉彎，甚至差點撞上土地公廟基座，只好再將公車往後推，重新調整方向盤後，依次往前推才順利將公車推到派出所前，讓交通恢復順暢。

這名公車司機非常感謝警方熱心協助，說拋錨地點剛好就在土地公前面，一定是土地公有保佑才能順利排除困難，警方果真是地方土地公，協助民眾排除萬難，車子拋錨也要選對地方。

台中市警局第五分局長林沐弘嘉勉東山所同仁迅速處理得宜，並呼籲開車上路應確認車子性能是否正常，若真的發生拋錨情事，除擺放警示標誌，也要盡量待在安全地帶等待救援，以免發生危險。

(中時 )