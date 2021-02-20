台灣大哥大下串流影音平台myVideo與公共電視共同出品的年度旗艦台劇《天橋上的魔術師》，定於2月20日晚上9點在myVideo 與公視同步首播，並於每周六晚間10點在myVideo上架最新集數的4K高畫質影片，讓觀眾享受最清晰的觀影體驗。此外，台灣大也以5G技術支援於西門紅樓舉辦的《天橋上的魔術師》VR展，帶來最流暢、精緻的高畫質無線VR互動體驗，讓民眾透過科技回到過去，身歷其境重返劇中的魔幻世界！

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大持續以實際行動支持台灣影視產業發展，自2019年起積極參與本土戲劇、電影、節目投資。《天橋上的魔術師》具備優秀的原創劇本，結合實力派導演、演員、製作等頂尖團隊，更在劇中完美重現80年代中華商場的場景，打造成史詩級的「劇」作，堪稱台灣文創產業發展的重要里程碑。未來台灣大哥大將持續投資優良影視作品，鼓勵創作人才，讓全世界看到台灣的軟實力。

《天橋上的魔術師》改編自作家吳明益同名暢銷書，講述生長於中華商場不同家庭發生的故事，透過魔術師帶出彼此間的生活關聯。此劇囊括金馬、金鐘、金曲跨界合作，由金馬獎最佳劇情長片的導演楊雅喆執導，集結金鐘影帝莊凱勛、金鐘影后溫貞菱、金曲歌后孫淑媚、金曲樂團楊大正(滅火器)、金鐘導演鄭有傑及金鐘影后萬芳等人，呈現精彩演出。

myVideo將於每周六晚間9點線上免費直播《天橋上的魔術師》，並於晚間10點立刻上架最新集數4K高畫質版本，同時提供前2集免費欣賞。透過凱擘、台灣大寬頻A1機上盒、Apple TV、Sony 4K android電視、RockTek G1 4K電視盒、小米盒子等使用大電視收看的用戶，myVideo特別免費升級4K高畫質影像，觀影體驗有感提升，除了能清楚觀賞演員的生動演出，更可以深刻感受台韓跨國團隊精心打造的精緻視覺特效。

為了讓民眾追劇外也能身歷其境感受「中華商場」的經典時光，公視將於2月20日至3月1日在西門紅樓舉辦《天橋上的魔術師》VR展，台灣大哥大以5G技術支援，藉由5G低延遲、廣連結的特性，讓本次的VR展覽有別於過往，不再需要實體線路與厚重裝置，民眾只要透過輕巧的無線VR裝置，就能體驗精緻流暢的高解析度虛擬實境，彷彿直接親臨劇中場景，重返五、六年級生的青春回憶！

為了響應劇迷們的熱烈支持，臺北文創、原子映象、公共電視及myVideo將於2/21(日)晚間8點，在臺北文創舉辦《天橋上的魔術師》講座，邀請影集導演楊雅喆及原著作家吳明益，暢談創作與拍攝過程的精采故事。活動全程線上直播請鎖定「myVideo 影音隨看」、「公共電視」、「天橋上的魔術師」與「臺北文創大樓」的官方臉書粉絲頁。

(科技)