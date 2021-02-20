藝人趙駿亞出道就因帥氣外型竄紅，演出《新兵日記》更將演藝事業攀向巔峰，不過上個月底被舊愛王小姐控訴交往期間遭暴力對待，甚至造成肩膀斷裂，如今又有另一名前女友Ａ小姐出面爆料，不僅在住處被趙駿亞施暴一整夜之外，就連趙駿亞母親都涉入其中。

根據《鏡週刊》報導，Ａ小姐爆料趙駿亞不僅是控制狂，常常打電話掌握她的行蹤，更常因為一句話惹他不開心，就會遭到拳腳相向，有次沒在約好時間打電話給他，趙駿亞便立刻到樓下堵人，並直接將她拉上樓痛毆，甚至用熱水瓶打頭、拿枕頭埋住口鼻等恐怖行徑，原本想逃出家門求救，卻被趙駿亞拉住頭髮拖進屋內，在長達施暴近6小時後，才趁著趙駿亞睡著時逃出門報警。

但沒想到Ａ小姐在警方保護下返家，竟看見趙駿亞與趙母坐在客廳，兩人竟對警方撒謊這是自家住處，直到Ａ小姐出示租約證明，母子倆才自知理虧走人，她更透露趙駿亞在美國念大學曾被關過，而且只要喝酒後就會性情大變，原本想分手不僅被死纏爛打，更發生家暴事件，讓她提告申請保護令，並搬離原本住處，才得以擺脫這場惡夢。

對於之前趙駿亞遭到王姓前女友指控，Ａ小姐氣憤表示趙駿亞每次鬧出新聞後，就會低聲下氣跟受害女生保證會改過，可是遇到下一個人又故技重施，因此呼籲大家能藉此認清這個人，不希望有人再受到傷害。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時新聞網)