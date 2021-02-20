IC設計一路從鼠年旺到牛年，堪稱的復仇者「聯」盟的聯發科、聯詠大放異彩，數度叩關股王的矽力-KY，還有股價一飛衝天的立積、世芯-KY、創意等，各個堪稱「漲倍股」，IC設計是台股中最多「千金」或亦是「千金候選人」的族群，IC設計多頭一把火預計今年在5G、WiFi6、全球疫情延燒下，產業前景依舊一片光明。

1.5G換機潮點火

5G智慧機的換機潮去年因為全球遭逢新冠肺炎衝擊，使得滲透率表現不如先前預期，但2021年5G換機潮備受市場期待，聯發科就預估全球整體規模達5億支，其中又以大陸市場為重中之重，聯發科今年就拚戰大陸40%的佔率，這也是聯發科今年營運持續具有爆發性的主因。

說到IC設計的爆發股，除聯發科以外，當然就是聯詠，兩者堪稱是2020年、2021年IC設計的復仇者「聯」盟，也均有外資將目標價上調到千元，為台股「千金」候選人，該兩檔個股去年業績一飛衝飛，聯發科擠身全球一線百億美金營收規模大廠，聯詠更是大賺直逼2個股本，獲利登上歷史新高，聯詠受惠5G升級潮，可預見TDDI的解決方案將會從旗艦機像中階手機滲透，帶動驅動IC用量提升，加上2020年因為疫情導致的OLED驅動晶片遞延，也將延伸到今年，讓聯詠今年營運成長空間充滿想像。聯發科、聯詠1月營收分別達到353.3億(月增加8.9%、年增加78.2%)、81.2億(月增加11.1%，年增加44.5%)，是以往元月淡季少見的熱度，主要動能就是大陸手機市場拉貨所帶動，根據數據顯示，大陸1月手機銷量4012萬支，月增加50.8%、年增加92.8%，隨著聯發科以高性價比策略緩步提升在大陸市場佔有率，同時也見到TDDI 解決方案向中階手機滲透、大產吋面板朝4K解析度轉進，帶動驅動IC 用量提升，看來復仇者「聯」盟2021年前景一片好。

2.5G衍生的升級商機

5G今年在全球商轉市場數快速增加，加上新冠疫情的敲邊鼓，居家辦公、遠距教學使得網路需求急速攀升，包括交換器、伺服器、基地台、雲端以及電源管理IC等，甚至衍伸出來的AI、HPC(高速運算)等商機無限，矽力-KY(6415)、信驊(5274)、創意(3443)、世芯-KY(3661)等均已磨刀霍霍。與台積電(2330)相關的創意總經理陳超乾就認為，創意今年營收、獲利均會相較去年呈現雙位數成長，AI、5G依舊是創意今年先進技術的主軸，且預估量產營收中，會有19%的占比會是來自於新客戶，最多就是AI的案子。數度問鼎股王寶座的矽力-KY，今年在伺服器、消費性電子產品持續暢旺下，營收、獲利有機會持續創高。

3.全球新冠肺炎未完待續

台灣疫情現階段控制得宜，但全球其他地方仍陷入水深火熱，故今年至少到上半年為止，居家辦公、遠距教學的需求持續位於高檔，研調機構也看好今年全球NB銷量將進一步增長約20%、上看約2.3億台，且未來後疫情時代居家辦公(WFH)恐成常態，將顛覆以往工作模式，鈺太(6679)、義隆(2458)、瑞昱(2379)、譜瑞-KY(4966)等也均是2020年績優股，預期今年也持續成長。瑞昱就看好第一季將延續上季動能，訂單能見度非常踴躍，需求面依舊強勁；鈺太、義隆則為遠距教學下的Chromebook受益股，Chromebook在2020年的出貨量就超越2018年加上2019年的總和，今年依舊持續樂觀，義隆、鈺太在Chromebook的市佔率均很高，今年動能不滅。

(時報資訊)