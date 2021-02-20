國際廢鋼原料報價在農曆春節期間反彈上攻，豐興(2015)本周三(17日)為牛年開紅盤開漲，因原料價格漲勢仍高，市場預期下周豐興鋼筋續漲，相關條鋼廠東和鋼鐵(2006)、海光(2038)和威致(2028)等產品價格同步看漲。

近期國際鋼鐵原物料行情全面走高，日本2H廢鋼報價上漲至每公噸410美元，較年前大漲35美元；美國貨櫃廢鋼攀升到每公噸390元，累計上漲30美元；澳洲鐵礦砂也由每公噸155.9美元漲至165.95美元。隨著原料價格重啟漲勢，豐興18日出爐的開春盤價，廢鋼收購價每公噸調高500元、新價為每公噸9800元，鋼筋漲每公噸300元、新牌價為每公噸1.86萬元。型鋼產品則持平為每公噸2萬3800元。

本周鋼筋廠為爭取新單，同時祭出便宜盤價每公噸200元的優惠方案，立即吸引盤商和工地直接用戶紛紛採購進行庫存回補；鋼筋廠業界相繼傳出接單達標。

由於國際廢鋼原料從低點反彈累計漲約30美元，加上年後鋼筋買盤重啟，市場預期以豐興為首的條鋼廠下周鋼筋新盤價將持續漲勢，鋼筋廠豐興、東和鋼鐵、海光和威致等都可受益。

(時報資訊)