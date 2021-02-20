連鎖醫材通路杏一(4175)至今年1月底止，兩岸合計有286家門市及22座商場，2月將再新展4家門市，預期今年還有3座商場陸續會開幕，將為今年營運再添新的動能。

杏一2020年受惠疫情商品成長和民眾保健意識抬頭，帶動全年度營收創30年新高，獲利表現也受到期待。展運今年度營運，在門市上看300家及再新添3座商場之下，營收及獲利動能充沛，法人預期，2021年營收獲利可望創新紀錄。

今年營運策略方面，將啟動「深耕社區」、「拓展商場」、「智慧物流」三大方向，盼能創造第二條成長曲線，成就大健康平台願景。杏一預期，至2021年年底時門市將達300家，而在商場方面，中山醫學大學商場、國立台北護理健康大學商場、台中榮民總醫院生活廣場標案，都將在2021年陸續開幕。

杏一醫療陳麗如董事長表示，新冠肺炎疫情來襲，部桃醫院肩負第一線防疫壓力，護理人員的負重前行令人感動，因應新冠疫情照護上的需要，護理人員必須長期戴手套、接觸病人前後又需使用酒精消毒手部，許多護理人員雙手會起紅疹、龜裂等，桃園市護理師護士公會與杏一醫療致贈德國百年精油品牌原裝進口克奈圃護手霜，盼能舒緩護理人員在對抗疫情所背負的壓力。

(時報資訊)