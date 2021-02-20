英國法院在周五駁回了華為財務長孟晚舟的一項要求，其要求匯豐釋出一份內部文件，以證明自己對匯豐沒有詐欺行為；更重要的是，藉此抵抗美國的引渡令。

孟晚舟在美國面臨一項銀行詐欺指控，罪名是華為在對伊朗商業交易上誤導了匯豐，致使匯豐違反了美國制裁規定。

孟晚舟在2018年在溫哥華機場遭逮捕，至今仍在加拿大居家軟禁，為中美貿易戰初始爆發後，至今的焦點人物。

在英國高等法院聽證會上，孟晚舟的律師辯稱，對孟的指控是基於其在2013年對匯豐資深高層的陳述上；美國當局已經提交了該陳述的「不完整版本」，美國當局並已要求法院下令匯豐文件的釋出，該文件明列了會議內容。

英國法院在週五駁回孟的要求，並要求其團隊支付8萬英鎊(約11.2萬美元)的訴訟費用。

華為發言人表示，對法院判決感到失望。

匯豐發言人指出，在英國所要求的揭露申請為毫無根據，匯豐對於高等法院同意公司的立場表示高興。

(時報資訊)