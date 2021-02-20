韓國日前對包括中國大陸、台灣及印尼等國輸入的不銹鋼捲祭出反傾銷初判，擬課徵9.20％～49.04％的傾銷稅率，其中中國大陸稅率最高，近50％，其次是印尼達29.68％，台灣稅率最低。對此，燁聯、華新麗華等不銹鋼業者表示，台灣近年銷到韓國市場的不銹鋼品占比6％～8％，較大陸和印尼偏低，預期這項反傾銷對我影響不大。

而且，因台灣稅率最低，佔有極大競爭優勢，未來對我拓銷韓國市場更為有利。惟有業者提醒，雖然上述情況對我銷韓相當有利，但也必須嚴加注意被指控反規避調查，這樣就得不償失。

根據外電報導，韓國產業通商資源部貿易委員會日前初步裁定，中國、台灣、印尼的不銹鋼捲在韓國市場低價傾銷，將對三地業者分別徵收49.04％、9.20～9.51％、29.68％的初步反傾銷稅率，並將進行正式反傾銷調查。韓企浦項鋼鐵（POSCO）去年7月提出反傾銷申訴。2019年韓鋼捲市場自上述三地進口產品佔四成以上。

根據調查，台灣銷往韓國的不銹鋼捲，指的是304系列和430系列的熱冷軋不銹鋼捲，主要銷售廠商包括燁聯、華新麗華，其中燁聯這次的稅率為9.20％，華新麗華為9.51％，至於唐榮和榮剛因銷量很少，或是特殊鋼品，不在這次課徵傾銷稅的名單內。

對於韓國這項判決，燁聯表示，該公司銷到韓國的鋼品主要為304系列的熱冷軋不銹鋼捲，單月銷量1,000多公噸，且430系列產品因價格偏低銷量較多一些，但去年因大陸和印尼挾著低價競爭的優勢，迫使台灣銷量銳減不少，現在銷量相當有限。但隨著大陸和印尼初判稅率偏高，反而有利我拓展韓國市場，有機會增加銷量。

華新麗華表示，因生產的不銹鋼板捲產品，以內銷為主，外銷數量不多，預期韓國這項舉動，對其影響不大。

不過有業者提醒，雖然韓國對中國大陸和印尼課徵的稅率偏高，有利於台灣拓銷韓國市場，但也必須被韓國指控，相關國家透過台灣加工後再轉銷韓國市場，而祭出反規避調查，這樣對我更為不利，因此業者在拓展市場時亦必須控制數量，以確保廠商的權益。

(工商 )