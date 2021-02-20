台南安平街頭殺人案涉有重嫌的余、王及蘇男遭法院羈押禁見，疑似幕後主使者的蔡姓角頭卻一直躲藏著，前天（18日）死著友人到蔡男家中撒冥紙、砸車；一名死者的友人在臉書爆料，蔡男因為積欠千萬元債務，找上死者合作生意，但死者不願為他做假帳，他竟恩將仇報計畫殺人，友人氣憤地說「他挺你多少，你下的了手？」

被控教唆殺人的蔡姓角頭老家18日遭10多名男子，以轎車撞凹透天厝鐵門，砸毀屋外車輛，四周撒冥紙，闖進蔡家叫囂「敢殺人就出來面對！」（圖／資料照）

被控教唆殺人的蔡姓角頭老家18日遭10多名男子，以轎車撞凹透天厝鐵門，砸毀屋外車輛，四周撒冥紙，闖進蔡家叫囂「敢殺人就出來面對！」

蔡男因為積欠千萬元債務，找上死者合作生意，但死者不願為他做假帳，他竟恩將仇報計畫殺人，「他挺你多少，你下的了手？」（圖／資料照）

一名蘇姓友人在臉書上爆料，疑似幕後主嫌的蔡男因為積欠1千多萬債務，因此找上死者王男合作賣權利車，蔡男負責找買主，而王男則給對方總收入的3成做回報，但蔡男之後認為賺不夠，變本加厲要求王男做假帳，對方不同意後，蔡男因此到處放風聲說要「處理」對方。

而日前王男友人到蔡男家裡欲尋仇報復，甚至撒冥紙、砸車；該蘇姓友人說，被砸的車是蔡男向公司分期購買的，但蔡男只付4萬後就不再繳錢，也不願歸還車子，「我們的人把他砸了錯了嗎？公司不要那台車了不行嗎？」他還說蔡男還偷走公司公款12萬8千元。

蘇姓友人說，蔡男一再強調與王男的死沒有關係，但蔡男卻不願意出面作筆錄，還說「我不是咖，那你來把我收走，命要你拿去」，他說蔡男把王男逼上絕路，「他挺你多少，你下的了手？」他強調蔡男積欠的1千多萬債務至今沒有給出交代。

(中時新聞網)