現在是無政府了？人聲鼎沸的宜蘭市東門夜市昨（19）日晚間正當遊客眾多之時，竟發生群聚鬥毆並當街持刀追殺的治安事件，除了有兩人當場被砍傷，另波及一名無辜的老婦人遭推擠跌倒受傷，所幸警方立即出動快打部隊，並循線逮捕一名嫌犯，並陸續追查其他嫌犯下落。

19日晚間10點20分警方接獲報案，指宜蘭市東門夜市發生持刀砍人事件，宜蘭警分局立即出動快打部隊前往，但大批員警抵達現場後在夜市內發生持刀追殺的相關人士已經早一步離開，不知去向。

警方調閱監視器發現，案發時有2名年輕男子持刀追殺一群男子，共有近10人陷入這起夜市追殺事件，有2人的右手及背部被刀械砍傷，另外還有一名無辜的老婦人遭到波及，在推擠過程中跌倒受傷，但3名傷者都沒有生命危險。

從監視畫面顯示，兩名持柴刀砍人的年輕人似乎已失去理智，幾乎是見人就砍，將一般逛夜市的民眾都當成是對方人馬，有台北某高中學生也差點挨刀，還好閃得快才沒被砍傷，還有正在開心逛夜市的小朋友受到驚嚇，所幸被家人及時抱離現場。

經警方調查後，初步判定這起事件疑似牽涉到感情因素，雙方發生糾紛進而導致流血衝突，目前警方已查獲嫌疑人一名，其他相關人員身分也已經掌握，正進一步追查中。

(中時 )