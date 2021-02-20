據美媒《Politico》報導，正值全球各國皆爭取疫苗之際，美國總統拜登19日參加七大工業國會議時，宣布美國將捐贈40億美元，幫助貧困國家購買疫苗，引起關注拜登政府是否可能捐贈仍搶破頭的疫苗。不過，1名高階美官員透露，在大多數美國人完成接種前，拜登政府不會捐贈任何美國所採購的疫苗給貧困地區國家。

報導指出，拜登政府這筆經費，一半將幫助參加疫苗全球取得機制（COVAX）的92個貧困國家取得疫苗，其餘另一半將在未來2年內用於疫苗製造以及運送，其中預計首筆的5億美元很快撥款。報導稱，疫苗製造與運輸的相關費用估計150億美元，拜登政府希望此舉能拋磚引玉，鼓勵更多國家一同付出。

報導指出，雖然貧困國家與全球公衛人士皆呼籲富裕國家保留疫苗給窮國，並警告疫苗分配不平等將會付出多年代價彌補。然而，早已將現有可用疫苗搶購一空的富裕國家，現也正也面臨國內壓力，要求讓其國民盡快接種為首要任務。

對此，拜登政府官員表示，當前要務仍是要讓美國人民接種優先，「當我們仍主要關切美國人民的接種時，我們無力分享疫苗給他國；我們極力支持加強全球接種的COVAX，但當我們有足夠的疫苗且有能力捐贈多出的疫苗後，未來才會決定捐贈時間」。

拜登政府先前表示，預期美國在今年7月底會有足夠疫苗給每一位美國人，但要完成整個接種程序，所花時間更長。

(中時新聞網)