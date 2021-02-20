美國退役NFL球星溫斯洛二世(Kellen Winslow)本周同意認罪協商，遭聖地牙哥高等法院判處14年徒刑！溫斯洛綽號「K2」，是名人堂球星老溫斯洛之子，今年才37歲，他總共對5位女性做出不當行為，受害者年齡從17歲至59歲都有，原本預估的刑期為12至18年。

溫斯洛初次犯案是在2003年，也就是他19歲那年性侵一位17歲女孩，當時女孩已失去意識。2018年，溫斯洛開車抓走一名搭順風車的55歲失業婦女，威脅要殺了她並在停車場性侵。那位受害婦女的證詞指出，她有絕佳的逃跑和呼救機會，卻沒甩脫溫斯洛，還自願跟著他走，因為她認為「黑人身上一定有槍」(溫斯洛是黑人)。

同年溫斯洛故技重施，開車載走一位59歲的女性街友，在僻靜處鎖喉並將她性侵。此外，溫斯洛還犯下公然猥褻，受害者有兩名婦女。第一位也是在2018年，溫斯洛對著她露鳥，另一次是在健身房犯下的，受害者其中4位的年齡超過50歲。溫斯洛的罪刑很重，主要是因為包含毆打、攻擊、綁架的行為，檢察官認為溫斯洛偏好對處於社會弱勢的女性下手。

溫斯洛是NFL傳奇人物之子，自己也打了9年NFL，與父親同樣擔任進攻組的邊鋒，生涯累積4300萬美元薪資(約台幣12億)。溫斯洛的4宗犯罪集中在退役之後，辯護律師主張是「慢性創傷性腦病變」才導致他性情大變，簡言之是腦筋被打壞了，他生涯遭受超過1000次頭部撞擊。

(中時新聞網)