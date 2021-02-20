戴姆勒貨車（Daimler Truck AG）旗下的獨立子公司Torc Robotics宣布，選擇AWS雲端服務作為其首選的雲端供應商，以滿足其大規模資料傳輸、儲存和運算的速度需求，為在美國新墨西哥州和維吉尼亞州部署下一代自動駕駛貨車測試車隊。

Torc負責將L4級自動駕駛系統商用化、並提供給貨車客戶。根據美國汽車工程師學會（SAE）的定義，在L4級自動駕駛系統下，車輛能夠在特定的營運條件下執行全部駕駛功能。Torc在新墨西哥州的測試車隊已於公共道路測試中產生PB級的資料（1PB等於100萬GB）。

Torc的L4自動駕駛汽車系統使用車載電腦即時處理感測器資料，並透過車載軟體處理自動運行過程中的動態駕駛任務。Torc將藉由AWS來提高其路測路線的資料傳輸效率，協助團隊持續增強自動駕駛系統。Torc技術長Ben Hastings提到：「AWS對路測車隊收集的海量資料進行蒐集、儲存和後處理是一個理想的平台。」

(工商 )