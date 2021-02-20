Not done yet. pic.twitter.com/kgwMKzvhiH — Golden State Warriors (@warriors) February 20, 2021

這下子就算柯瑞三分球再神奇，也挽回不了勇士的敗局！儘管最佳拍檔「追夢」卓雷蒙格林傷癒復出，柯瑞更拿29分、11助攻與6籃板，勇士20日仍在最後關頭遭到地主魔術逆轉，終場比分120比124，勇士無奈中止最近這波2連勝氣勢。

儘管受到柯瑞連兩戰上半場三分手感低迷影響(他在今天上半場三分球投8中2)，勇士打到第3節一度落後到17分，幸好柯瑞三分球再次回神，單節三分球投3中2、獨拿10分，幫助勇士打完前3節，反以94比93領先地主魔術。

不過來到末節，魔術在最後關頭打出誇張15比2猛攻，轉眼把比數變成121比114超前，儘管柯瑞在讀秒階段連進兩顆三分球，縮小落後差距到1分，可惜他在最後3.5秒的追平三分球落空，也讓魔術靠著最後4罰俱中，驚險帶走勝利。

魔術得以驚險留住主場勝利的頭號功臣，還是先發中鋒武切維奇，他拿30分、16籃板及10助攻的本季首次大三元演出，佛尼耶飆進5顆三分球，也貢獻28分，泰倫斯羅斯替補拿下24分；勇士除了柯瑞，得分次高的是烏布雷的26分。

(中時 )