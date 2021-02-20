十信風暴後台灣仍屢屢爆出金融重大案件，並未真正痛定思痛，不少弊案所涉金額和層級屢創新高。回顧近30年台灣金融史的5大弊案，期待以史為鑑，再次警示金融業大股東勿忘行業倫理。

「責任追究、決不寬貸！」每當重大弊案爆發，主管機關與檢調單位最常以此句型來宣示徹查改進的決心；但金融體系牽涉既廣且深，每有重大弊案爆發，背後必然伴隨著政治角力與商業利益的勾結。

王玉雲、王又曾捲款落跑 都沒被關

根據《財訊》報導，1985年，台灣第一場金融風暴「十信案」爆發時，大眾才驚覺蔡萬春父子與「立法院十三兄弟」隻手遮天的影響力。其結果雖然重挫了國泰集團的信譽，數千債權人血本無歸，社會動盪不安，上百億的虧空最後由政府動用全民資產收拾惡果；但涉案者往往在長年司法審判期間仍享有豐厚的資源，與受害人遭遇有泥雲之差。

歷史不會重演，但會押韻。顯然，十信風暴並未讓大家真正痛定思痛，其後的金融重案依然層出不窮，不少新案所涉金額和層級都創新高。《財訊》參考《北檢金融重案實錄》以及金管會金融史料，帶讀者回顧近30年台灣金融史上5大弊案。這5大弊案除了潤寅案之外，均已定讞，但其他纏訟多年未定讞的案子仍多如牛毛。期待以史為鑑，也是再次警示金融業大股東勿忘行業倫理。

一、中興銀行違法放貸8百億案：2000年，有「南霸天」之稱的中興銀行董事長王玉雲，遭控違法放款給台鳳；違法放貸金額達8百億元，另與總經理王宣仁掏空上百億元。其後中興銀行被中央存保接管，成為史上第一家被政府接管的民營銀行；經重整後，再由聯邦銀行接手。

《財訊》報導指出，2007年，王玉雲依背信罪判刑7年定讞，但他卻已潛逃中國；長子王志雄歸案稱其父已客死異鄉。王玉雲生前還涉及高雄四大工程等弊案；目前，家族事業仍有華榮電線電纜、第一銅、《台灣時報》等。

許勝發掏空50億 易科罰金了事

二、力霸集團掏空中華銀行逾千億案：2006年初，力霸集團傳出財務危機，但集團董事長王又曾滯留海外，並指示以力霸旗下產業與東森集團名義向中華商銀申請巨額貸款，又迅速將資金匯出台灣。王又曾擔任董事長的中華商業銀行，聲請企業重整後遭擠兌，隨即由中央存保接管；香港上海匯豐銀行在2008年標下中華商銀主體，隔年在台成立子公司匯豐銀行。

《財訊》分析，身兼國民黨中常委、總統府國策顧問的王又曾，雖被以詐欺、侵占、掏空等罪名起訴，但夫婦倆逃亡美國。在美流亡期間，王又曾生活寬裕，但留在台灣的7名兒女都因此案被判刑入監；2016年，王又曾在美國死於車禍。

(中時新聞網)