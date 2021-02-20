政府推動綠能產業，近期總統蔡英文及副總統賴清德相繼為相關活動站台力表支持。總統蔡英文昨天前往雲林縣「台西海口生活館」強調雲林有充足日照以及重要的養殖產業，因此推動光電產業要先考慮漁電共生；而副總統賴清德出席「玉山銀行ESG永續倡議行動記者會」則表示，台灣碳排放政策是10多年前政策，預計2050年能夠降到2005年的一半，這跟國際社會比較起來慢很多。在國際趨勢潮流下，顯然台灣一定要再提出新目標，不管是2050年碳中和或其他治理路徑，勢必一定要重新提出。

蔡英文強調，綠能產業是她非常重視的政策，這不僅是國際趨勢，許多大企業也都積極購買綠電，中央更積極開會協助光電產業發展，不只要設置地面型太陽能發電，也要用更大力道推動屋頂型，還有更重要的漁電共生專案，讓太陽光電因地制宜發展。

2025年太陽能發電要達到20GW，其中漁電共生目標佔4GW，現在農委會一步步匡列出適合做漁電共生的魚塭，雲豹能源執行長譚宇軒表示，台灣綠能發電廣獲國際大廠及大型機構投資人的認同，我們除了遵循中央政策，協力推動漁電共生計畫，也希望穿針引線，期盼透過結合綠能提供附加價值，使更多漁民受惠，帶動地方繁榮及就業。

賴清德表示，從2015年COP21巴黎氣候協定開始，100多個國家有志一同要因應氣候變遷，盼2050年全球氣溫相較工業革命開始前，最好能控制到1.5度以下。要達到這樣目標，2030年的碳排放至少必須減半，2050年必須達到碳中和。政府也要去檢討、同時提出氣候變遷治理路徑，讓台灣能更符合國際社會要求。

(時報資訊)