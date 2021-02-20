美國製造業活動在2月初放緩，主要原因可能包括全球半導體晶片短缺削弱汽車廠生產，而投入價格與製成品價格大幅上揚，恐將加劇對今年通膨強彈的擔憂。

財經數據服務公司IHS Markit周五公布，美國2月製造業採購經理人指數（PMI）初值為58.5，較1月終值59.2下滑，但符合市場預期。

報告中指出，美國大部分地區的極端氣候亦帶來衝擊。製造業占美國經濟產值約11.9%。

此外，美國2月服務業PMI初值為58.9，高於1月終值58.3，並創下2015年3月來新高，因新冠肺炎的新增感染與住院率下降，促使各地政府鬆綁對餐館與其他消費者業務的限制措施。

美國爆發新冠肺炎疫情，占其經濟活動逾三分之二的服務業首當其衝，如今服務業情勢改善，將有助於提振本月整體商業活動表現。

2月美國綜合PMI指數初值為58.8，略高於1月終值58.7。

新冠肺炎疫情降低美國人出門意願，使消費者需求從航空旅行與飯店住宿等服務業轉向家庭用品，進而促進製造業的發展。不過，這場大流行病亦打亂了供應商與製造商的人力部署，導致對生產過程至關重要的產品陷入短缺。此外，受半導體晶片大缺貨打擊，通用汽車與福特汽車等汽車製造商不得不在本月暫時關閉組裝廠。

供應鏈瓶頸的影響已經遍及製造業與服務業，導致原材料等投入品價格上漲。

根據IHS Markit調查，2月份美國製造商支付之價格分項指數飆升至2011年4月以來新高。製造商亦將上漲的成本轉嫁給消費者，所以工廠出貨價格分項指數創下2008年7月以來新高。

在拜登總統提出的1.9兆美元新冠紓困方案可能導致經濟過熱的擔憂下，美國通膨前景已成為備受關注的焦點。

(時報資訊)