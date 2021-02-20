《愛的迫降》CP玄彬、孫藝真今年元旦認戀，不久後就傳出兩人好事近，玄彬最近搬家，砸了48億韓元（約1.2億台幣）在京畿道九里拱形村買下約70坪的豪宅，但公司否認是新婚房。小倆口最近被網友直擊再度現身高爾夫球場約會，孫藝真打球，玄彬在一旁站著守護女友，兩人最近常約會，熱戀ING的樣子，引來不少討論。

玄彬、孫藝真幾年前就因常合作拍戲傳出假戲真做，先前還有人目擊兩人現身美國超市，互動像是新婚夫妻，但當事人否認，兩人拍攝《愛的迫降》時，網上瘋傳拍攝第6集北韓炸雞店場景時，玄彬似乎在桌底下偷牽孫藝真的手，當時男方否認，強調絕不是戀人關係。

玄彬、孫藝真拍完《愛的迫降》後感情升溫開始交往。（圖／達志影像）

今年元旦《Dispatch》爆出玄彬、孫藝真熱戀8個月，被拍到兩人戲劇拍攝結束後依舊私下互動頻繁，有空就會去打高爾夫球，玄彬更是親自貼身指導，雙方公司終於認愛，出道後難得公開戀情的孫藝真害羞寫下：「感謝能遇到這麼好的人，會努力讓這份美好的感情延續下去」。

網友直擊玄彬、孫藝真約會。（圖／翻攝自新浪韓娛微博）

玄彬、孫藝真公開交往後，某地產界人士爆料，指玄彬父母先前曾打算買下一棟約3億台幣的高級豪宅，當作兒子的新婚房，但最後沒買下，上月底玄彬又爆搬家當吳漣序鄰居，所買的房型與他人不同，是一戶含頂樓大坪數的房型，又被猜是為結婚準備，公司否認。最近有網友在春節假期於金浦市高爾夫球場撞見玄彬、孫藝真約會，另有網友補充：「兩個人從之前開始就很常來金浦」，可見似乎是兩人約會的秘密基地。

(中時新聞網)