「小旋風」凍齡男神林志穎和名模妻陳若儀結婚11年，陸續生下三個寶貝兒子，他曾帶著長子Kimi上大陸實境節目《爸爸去哪兒》，愛兒可愛俏皮的模樣超級圈粉，但隨著節目結束後，鮮少在鏡頭前曝光，最近林志穎透過微博分享Kimi每年的成長過程，感嘆兒子長高不少，「很快就超越爸比了！」

林志穎19日晚間在微博PO出Kimi從2017年到2021年的身高，發現兒子正在急速轉大人，「過了一個寒假的Kimi哥哥又長高了不少，距離爸爸的高度已經不到一隻手機的距離」原來林志穎拿出iPhone測量自己和兒子的身高差距，居然差不到一支手機，面對Kimi的暴風抽高，他興奮又期待的說：「按照這速度很快就超越爸比了！」

Kimi的身高離林志穎差不到一支手機。（圖／微博@林志穎）

Kimi是左撇子，睫毛又長又濃密。（圖／微博@林志穎）

林志穎的官方身高為172cm，如果以長度約15cm的iPhone12來比對，Kimi目前的身高約157cm，網友紛紛留言：「變化好大啊」、「男孩子就是會長得比較快」、「多喝牛奶爭取明年就超過爸爸哈哈」也有人發現Kimi是左撇子，而且睫毛長度根本洋娃娃，完美遺傳到帥哥老爸。

除了複製到林志穎的高顏值，Kimi的身高基因其實來自母親陳若儀，媽媽是模特兒出身，身高達到174cm，外公更是厲害，有190cm的高壯身材，外貌還被說像金城武跟吳彥祖混合體，Kimi集結父母兩方的優良血統，小小年紀就有可愛臉蛋和長腿基因，未來可期待青出於藍。

去年Kimi（中）歡慶10歲生日時，就能發現他長很高了，完美遺傳到林志穎、陳若儀的好基因。（圖／微博@林志穎）

(中時新聞網)