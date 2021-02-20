我國採購德國BNT疫苗一波三折，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(19日)表示，已將採購合約簽字去函BNT，目前正在等對方回應，他還說「大中華區」只是形容詞，未來會提醒想跟台灣交易的國際廠商，正視台灣是個國家。對此，反萊豬成名的醫師蘇偉碩19日在臉書分享相關新聞，並表示「我判定為下下籤，意思是我們買不到了」

蘇偉碩19日在臉書寫下，陳時中的話越來越像廟裡的籤詩，怎麼解都對，也怎麼解都不對，關於這則台灣採購BNT疫苗的新聞，所透露出的訊息，「我判定為下下籤。意思是我們買不到了，乾脆翻桌，順便賣點芒果乾！」

網友見狀亦附和留言表示，「買東西...也是要按商業規矩來，不是嗎？」、「終於露餡了」、「蘇醫師，太厲害了！可是時鐘壞掉了，很嚴重哦！可能醫不了了」、「新聞的意思就是疫苗直接採購又告吹了啊！德國原廠叫他去找總代理啊」。

至於，台灣要怎麼才能買得到輝瑞BNT的陸資疫苗呢？蘇偉碩要大家，「請見南鯤鯓代天府今年的國運籤！」。而依先前媒體報導資訊，今年台南北門南鯤鯓代天府抽出的國運籤詩為「宋文舉中狀元玉真行路」，內容是「君爾何須問聖跡、自己心中皆有益、於今且看月中旬、凶事脫出化成吉」，廟方雖維持不解籤詩慣例，但純就內容看，是中上籤。

(中時新聞網)