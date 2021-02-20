氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲中期預報中心模式模擬顯示，今天白天起至22日，各地持續晴朗穩定；冷空氣明顯減弱，白天氣溫逐日回升、都是舒適微熱的天氣，「夜間輻射冷卻」很強、早晚氣溫仍很低，日夜溫差擴大至15度左右。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，23日微弱東北季風南下，北部、東半部及恆春半島轉有局部短暫雨；24、25日東北風轉偏東風，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率，「夜間輻射冷卻」大幅減弱，各地低溫明顯回升，天氣舒適偏暖。

吳德榮提及，中央氣象局今日2時「潛勢預測圖」顯示，「杜鵑」在菲律賓東方海面，未來大致向西北西前進，抵達菲律賓前略增強；通過菲律賓陸地時，受地形破壞；進入南海，環境垂直風切逐漸增大，強度將再減弱。歐洲模式模擬顯示，下周二「杜鵑」在南海減弱，其外圍水氣通過巴士海峽向東移動，邊緣稍接觸到恆春半島及東南部，影響很輕微。下週三外圍水氣東移遠離。由於是第4、5天的模擬，應持續觀察，若有調整再作修正。

(中時 )