中信金(2891)旗下中信銀自行公布1月信用卡發卡數達9.2萬張，蟬聯單月發卡王。而據金管會統計，至去年12月底的信用卡有效卡數排名，國泰世華銀行則仍以513.45萬張奪冠。

據金管會統計，去年12月底銀行信用卡有效卡數，前5名的排名依次為:國泰世華銀行，中信銀（472.22萬張），玉山銀（448.82萬張），台新銀（401.62萬張），北富銀（257.11萬張）。

去年12月單月中信銀的發卡數8.87萬張，仍是單月發卡王。中國信託銀行觀察，新型冠狀病毒（COVID-19）疫情影響消費者使用行為，牽動四大消費趨勢成形。

首先是宅經濟持續發燒，去年4月線上交易筆數首次超越實體通路交易筆數，線上交易筆數占比達54%，年成長率41%，顯示卡友消費行為逐步轉至非接觸及線上平臺上進行交易。其次是，高端精品族群國外消費轉回國內實體通路購物，中信銀行統計，在消費者購物行為轉移及優質回饋帶動下，中國信託TAIPEI 101聯名卡卡友去年於台北101購物中心內刷卡金額年增率28%，消費力道顯著成長。

第三大趨勢為海外消費場景延伸，消費者身在臺灣也能採購海外商品配送到府，以中國信託LINE Pay卡消費表現來看，卡友於Amazon平臺消費之刷卡金額及刷卡筆數年增率均逾10%。

第四大趨勢則是開車族自駕需求提高，自去年下半年起，中國信託中油聯名卡卡友每月至台灣中油之加油頻次增加，且「中油Pay」在消費金額、消費筆數及綁定數上皆持續成長，行車族青睞的「中油Pay」APP下載數亦已突破70萬次。

(時報資訊)