刮中大獎你會讓別人吃紅嗎？台灣春節過年，大家都想試手氣，看有無機會賺錢發大財。一位女大生超幸運，竟然刮中一百萬，她開心又興奮，卻碰到彩券行激動求分紅，當下不知該包多少才好，因此上網求助聽意見。此文一PO，引起網友熱議。

原PO以「中刮刮樂基本要包多少給店家？」為題在Dcad發問，今天刮刮樂刮中100萬，老闆說要包給他們，不知道到底是要包多少？後來她還補充道，家人說不一定要包，但中獎時老闆很激動還加了line，怕我不包可能會密我。

文章曝光後，網友有兩極反應。反對吃紅的人紛在底下留言說，「我刮不中店家會包安慰獎給我嗎？」、「為什麼要包？覺得店家趁機敲竹槓，但是已經加line又蠻尷尬的…」、「這種的絕不要包，還主動跟你要真的很不要臉」、「本身賣彩券就已經坐莊坐這麼爽了，還想分紅」、「越是伸手越不給」、「主動開口要吃相太難看，我肯定不會給。」

另有一派則認為，不包也行，但分享沾喜氣ok，「不一定要包吧，店家沒理由討吃紅啊，如果一定要，我可能包一萬二」、「你不想包就不要包，願意包給店家也只是開心給人家吃紅，有包就不錯了，店家沒理由強求」、「我如果中了一定很開心，包個紅包也沒有很虧，但妳不包也完全沒關係，不要覺得很不好意思」。

後來原PO回應說，家人建議還是分點喜悅，所以就包給老闆6000員工一人2000元。她坦言，第一次中這麼大的獎，不知道原來其實不用包是心意問題。

(中時新聞網)