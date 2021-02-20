Blue Arrow is 𝐁𝐀𝐂𝐊.



🎥 | EVERY bucket from Jamal's 50-piece! #MileHighBasketball pic.twitter.com/wpuYOwmMKN — Denver Nuggets (@nuggets) February 20, 2021

這下子賈瑪莫瑞完全把隊友「小丑」約基奇的本季第7次大三元比了下去！莫瑞20日全場投25中21，含三分球投10中8，不僅攻下生涯新高50分，更成為NBA史上首位拿下50分卻沒罰球的球員，帶領金塊最後以120比103痛宰騎士。

原本這項相當誇張地紀錄保持人，是由「天勾」賈霸、「非洲天王」歐拉朱萬共同保持的單場得到48分沒有罰球，如今卻被賈瑪莫瑞一舉超越，他更成為聯盟史上首位能在單場比賽命中率超過8成得到50分，且投進8顆三分球的球員。

靠著賈瑪莫瑞神準外線掩護，金塊打完上半場，就取得69比50遙遙領先，騎士雖在下半場企圖追分，可惜莫瑞火力仍然相當猛烈，完全不給騎士任何反撲機會，約基奇最後也拿16分、12籃板及10助攻的個人本季第7次大三元數據。

最近刻意把主力中鋒德拉蒙「冷凍」到被交易出去為止的騎士，擺明當前就以磨練新秀為主，塞克斯頓今天攻下全隊最高23分，賈瑞特艾倫也有20分、10籃板，加蘭與歐科洛各有14分，騎士目前陷入9連敗泥沼，全力跟活塞爭搶東區爐主位置。

(中時 )