英國最高法院在周五做出有利於Uber司機的判決，Uber駕駛員應享有最低工資等多項工人權利，為叫車服務，以及牽涉數以百萬人的零工經濟帶來衝擊。

在初始由兩名Uber司機帶頭的案件中，英國就業法庭在2016年做出判決，Uber司機應享有付薪假期和中途休息時間。而Uber對此提出上訴。

Uber司機目前被視為自營人員，在法律上僅擁有最低保障，此亦為Uber在長期法律戰中所力爭的。

法官周五表示，「最高法院一致地否決Uber的上訴。該項立法旨在為那些對工資和工作條件幾乎無或沒有發言權的弱勢個人，提供某種保護」，最高法院尊重法院在2016年的判決。

該案件總共有25名Uber司機參與。Uber表示，判決不適用於英國6萬名的Uber駕駛；Uber尊重法院判決，該判決僅聚焦在2016年使用Uber App的少數駕駛員，「我們承諾做更多，也將對全英國所有活躍司機進行諮商，了解他們想要看見的改變」。

律師表示，周五的判決仍需要數月的澄清工作，就業法庭進一步的聽證，來獲得詳細的處理，包括欠司機的款項。Leigh Day律師事務所表示，對每位司機的賠償可能在1.2萬英鎊(約1.6萬美元)，以及包括潛在的2000名索賠人。

Uber在打亂傳統計程車司機市場後，遭到工會和數個國家對其商業模式的挑戰。

(時報資訊)