2月19日台股上市公司總市值為49兆7,883.75億元，直逼50兆元關卡，較封關當周（2月5日）總市值增加1兆6,316.38億元，總市值增幅3.39％。康和投顧預期下周指數將在16,000～16,600點區間震盪，下周看好九大題材類股，包含：封測股、EMS股、IC設計股、PCB股、NB零組件股、自行車股、風電股、汽車股、營建股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國際利多因素，包含：

1. 新冠疫苗施打逐漸增加，目前美國施打率已達12％之水準，英國、歐盟及以色列分別達到23％、3％及45％，以目前美國新冠疫苗施打進度判斷，預計至6月可達成70％接種率，新冠疫情可望逐漸受到控制，不致再出現疫情擴大之危機。

2. 預期3月中旬民主黨可望通過1.9兆美元之紓困案，對於受到二次疫情衝擊之美國經濟，可望增添經濟復甦成長力道。

3. 美國FOMC 2/17公佈利率決策會議記錄，FED維持原來鴿派作風，既有寬鬆貨幣政策不變，且未對於縮減購債計畫或時程提出任何預期，目前每月購債仍維持1,200億美元水準，資金面持續有利金融市場表現。

(工商 )