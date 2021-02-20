金曲新人持修原訂上月24日於高雄舉辦「以結婚為前提」演唱會，由於當時本土疫情爆發，因而延期到2月21日，眼看開唱在即，20日傍晚持修的團隊突然接到高雄流行疫情指揮中心通知，由於他此次演唱會的觀眾人數約1400人，超過千人防線控管，因此希望持修將本週日的演唱會延期或取消，顧及歌迷健康及全力配合防疫，持修忍痛宣告延期，道歉表示：「對不起，身為真男人一定會想辦法補償各位的。」

高雄市嚴重特殊傳染性肺炎第一級流行指揮中心工作小組會議指示，考慮疫情嚴峻，千人以上大型活動有可能造成重大社區傳播風險，28日前高雄市府等大型活動都會停辦或延期；對於二度延期，持修表示整個團隊其實已花非常多時間準備，大家甚至在年假期間都非常小心的保持著很好的狀態，「還有禮拜天要來看我們的大家，我知道很多人都是訂好交通甚至住宿的，真的非常非常對不起」，呼籲歌迷理性配合防疫措施：「畢竟情緒不會讓事情更好，身為真男人一定會想辦法補償各位的。」

持修的經紀人表示，由於事發突然，延期後續的退票及其他補償接下來會儘快跟大家更新，「公司今天將開會討論，後面要用什麼樣的方式，補償等待持修很久的歌迷朋友們」；至於延期再唱的日期是否已定？經紀人直言這次延期打亂合作樂手及團隊後面的行程，加上持修預計3月底還要參加大港開唱，因此演唱會開唱時間不太可能會是近期，最快可能也要等到4月。

(中時 )