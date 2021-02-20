全台許多溫泉區會設置熱水池，提供民眾燙熟食物，許多商家也會在當地販賣生食，並提供竹簍供租用承裝；一名網友日前發現，一名民眾竟然拿著超奇葩承裝容器，竟是一個「捕鼠籠」，讓網友嚇得直呼完全沒胃口了；許多網友甚至留言說「有看過裝進布希鞋（有洞的膠鞋）的」、「有人曾帶戳洞的大鍋子整鍋燙」。

一名網友日前發現，一名民眾竟然拿著超奇葩承裝容器，竟是一個「捕鼠籠」，讓網友嚇得直呼完全沒胃口了。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

該網友在臉書「爆怨公社」發文表示，他在溫泉區提供遊客燙熟食物的地方，看見一名民眾拿著「捕鼠籠」裝食物，捕鼠籠內有玉米、雞蛋、花生等食物，讓他傻眼地直呼「發生一個很影響我食慾的事」，他批評對方「是沒錢租竹簍？」

許多網友則留言說，「我記得租竹籠環的時候會退錢」、「我還看過有人把一個大鍋子鑽無數個小洞，把所有的食材都放在鍋子裡一起煮，既不會飄走也不怕別人拿錯」、「你還沒看過用布希鞋的」、「幫老鼠買吃的錯了嗎」、「看到真的蠻傻眼的，有點噁心」、「這真的太狂了」。

一名網友日前發現，一名民眾竟然拿著超奇葩承裝容器，竟是一個「捕鼠籠」，讓網友嚇得直呼完全沒胃口了。（圖／翻攝自臉書「爆怨公社」）

據了解，全台免費開放煮溫泉食物的地方不少，其中最知名的地方即是宜蘭清水地熱公園（地熱谷），在當地買食材後，只要付押金200元，就可以免費租用竹簍，如果未消費需花20元租用，一般來說租借竹簍的大多都20至50元，但該案例中民眾使用捕鼠籠，雖然可能為全新未使用過，但恐怕已影響周圍民眾的觀感，引發討論。

(中時新聞網)