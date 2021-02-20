春節長假落幕，今年因放假前夕疫情擴大，使得宅經濟娛樂商機持續發酵，LiTV線上影視全站流量較往年表現亮眼，加上受到熱門院線強片帶動下，觀賞付費人次年增率超過六成。

LiTV指出，全站以電影館人氣最旺，較去年平均觀看時數成長七成，再度刷新紀錄，最受歡迎電影有《72小時前哨救援》、《葉問3》、《逃出立法院》、《練愛ING》、《寒單》等，民眾對於功夫動作、戰爭諜報、喜劇片較感興趣，台灣電影較往年受關注。而觀看載具以TV為主，成長超過八成，其次為PC成長五成，可見大螢幕收看影音仍是主流。

在戲劇方面，相較去年付費觀影人次成長逾五成，新春主打的《琉璃》、《大秦賦》觀看表現最突出，再來依序為經典不敗的《知否知否應是綠肥紅瘦》、《琅琊榜》。兒童卡通方面，受到網路爆紅動畫《PUI PUI 天竺鼠車車》帶動，較去年成長四成，表現亮眼的還有動漫作品，今年熱播神劇《鬼滅之刃》和重新剪輯的《鬼滅之刃特別編集版》，以及《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》與其他同步新番加溫下，觀看流量創史上新高，較去年成長逾八成。

據LiTV觀察，連假最後兩天以綜藝遊戲類節目《天才衝衝衝》 、《綜藝玩很大》、 《綜藝大集合》最受歡迎，觀影人次年成長超過五成。整體來說，電影、戲劇、動漫，各館流量都在假期最後兩天顯著成長，可見過年期間民眾還是會全家大小聚在一起觀看。

(工商 )